НВФ пропускают медленно и избирательно: В ГПСУ рассказали о ситуации на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) пропускают людей через дорожный коридор «Донецк – Мариуполь» партиями, медленно и избирательно. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня до 12:00 через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную украинским властям территорию проследовали 127 человек и 4 транспортных средства, с неподконтрольной – 24 человека и 4 транспортных средства.

«Путешественники отмечают, что боевики пропускают медленно и небольшими партиями лиц, следующих с временно оккупированной территории Украины. Ограничения и избирательность пропуска боевиками, в том числе по дням недели, подтверждается также информацией Трехсторонней контактной группы», – говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве напомнили, что КПВВ «Новотроицкое» работает в штатном режиме ежедневно с 7:00 до 20:00.

«Однако, учитывая действия незаконных вооруженных формирований, пограничники информируют желающих выбыть на временно оккупированную территорию Украины о риске непропуска. Имеют место неединичные случаи, когда путешественники в ожидании пропуска остаются в "серой зоне" перед блокпостом боевиков на ночь, что несет дополнительные риски жизни и здоровью граждан», – сообщили в ГПСУ.