Включая неподконтрольный Донбасс: Верховная Рада проголосовала за создание новых районов

На заседании сегодня, 17 июля, Верховная Рада приняла за основу и в целом постановление Кабинета министров о создании новых районов. «За» проголосовали 238 парламентариев, передает «РБК-Украина».

В частности, в АР Крым и областях создадут 129 районов, из них 17 – на временно неподконтрольной украинской власти территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов по Украине ликвидируются.

Так, в Донецкой области появятся 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский. В Луганской области – также 8 районов: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский.

В постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

«Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся», – указано в документе.

Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно неподконтрольных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Как отмечается, образование новых районов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

По предварительным оценкам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году – на 1,4 млрд грн, в 2022 году – на 1,4 млрд грн, а в 2023 году – на 1,5 млрд грн.

Напомним, выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма. 16 июля Верховная Рада проголосовала за изменения Избирательного кодекса, которые касаются, в том числе, местных выборов. Выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой областей этой осенью проводиться не будут.