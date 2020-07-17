В Кремле заявили, что пересмотр Минских соглашений отбросит урегулирование на Донбассе

Урегулирование ситуации на Донбассе может быть отдалено на неопределенное время в случае пересмотра Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

По его словам, на «самых различных уровнях» российская сторона выражала обеспокоенность и сожаление тем, что «Киев продолжает не выполнять условия Минских соглашений».

«Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом, и так далее. Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может существенно нас вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», – сказал Песков.

Он добавил, что итоги переговоров в Париже по этому вопросу не реализуются также. «Это не приближает к развязке по вопросу урегулирования на Украине и здесь Россия, как одна из стран-гарантов, может только сожалеть», – заявил Песков.

Как сообщалось ранее, в статье для американского исследовательского центра Atlantic Counci вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что в нынешнем состоянии дел на Донбассе Минские соглашения должны быть трансформированы.