КПВВ на Донетчине посетили международники: Подробности

В четверг, 16 июля, КПВВ «Новотроицкое» посетили представители Международной организации по миграции Агентства ООН по вопросам миграции. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«КПВВ "Новотроицкое" с ознакомительным визитом накануне посетили представители Международной организации по миграции Агентства ООН по вопросам миграции. В ходе работы делегаты интересовались порядком осуществления мер контроля въезда / выезда и особенностями осуществления контрольно-проверочных операций в условиях карантина. В ходе встречи делегатами переданы 5 инфракрасных пирометров для измерения температуры путешественников. Сегодня же ими были переданы 5 пирометров в КПВВ "Гнутово"», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время работы на КПВВ «Новотроицкое» представителей Норвежского совета по делам беженцев были установлены 25 санитайзеров с дезинфицирующим веществом для нужд людей, пересекающих линию разграничения. Такие же санитайзеры установили на КПВВ «Гнутово».

«Благодаря международному сотрудничеству Госпогранслужба повышает безопасность путешествия через линию разграничения гражданских лиц, сосредоточивая силы как на составляющей сферы безопасности, так и на недопущении распространения коронавирусной инфекции по территории Украины», – отметили в Госпогранслужбе.