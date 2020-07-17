В Мариуполе мужчина с топором бросался на прохожих и автомобили

В Мариуполе полицейские задержали мужчину, который с топором бросался на прохожих. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Инцидент произошел в Центральном районе города на улице Грушевского. Очевидцы сообщили в полицию, что по улице ходит нетрезвый мужчина с топором, который уже успел повредить автомобиль.

«Прибыв на место, оказалось, что 27-летний гражданин к тому же находится в розыске по ч.2 ст.190 УК (мошенничество)», – отмечают правоохранители.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей Центрального отделения полиции.