Не стоит спешить: Эксперт прокомментировал решение Рады по районам в Украине

Верховная Рада сегодня, 17 июля, поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых. Решение прокомментировал политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Была правильная последовательность, предложенная около 3-4 месяцев назад. Проект изменений в Конституцию относительно децентрализации, введение префектов и так далее. Там предусматривались очень хорошие позитивные вещи: ликвидация областных государственных администраций, передача полномочий на места, передача полномочий территориальным громадам, больше выборов, а значит, и больше контроля над представителями, которых выбрали. Люди, что называется, ближе к земле, где они находятся и принимают решения», – сказал он.

Мусиенко рассказал, что этот проект закона отложили и начали с укрупнения районов, что нарушает всю логику изменений.

«Мы меняем логику. Для чего? Сначала нужно было дать сформироваться всем территориальным громадам, чтобы там прошли выборы, а дальше уже – чтобы решали живущие там люди. А мы увидели, что говорим "децентрализация", "передача полномочий на места", а где это все сейчас? И в контексте этого я говорю о том, что, возможно, не стоит спешить. Возможно, нужно было рассмотреть по полной процедуре эти изменения в Конституцию, объяснить людям, что они означают, провести обсуждения. После этого принимать уже эти законы. А сейчас нарушена логика. И возникает вопрос о том, что количество не всегда означает качество», – сказал Мусиенко.