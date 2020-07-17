Возможно, погибший военный медик: НВФ передали украинской стороне неидентифицированное тело

Сегодня, 17 июля, на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» (Донецкая обл.) с временно неподконтрольной украинским властям территории передали неидентифицированное тело. Пока нет подтверждения тому, что это – погибший 13 июля военный медик. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«После нелегких переговоров украинской стороны СЦКК (Совместного центра контроля и координации по вопросам прекращения огня, – ред.) через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск наконец было достигнуто соглашение – на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, – нет», – сообщили в штабе ООС.

В данное время тело перевозят к месту проведения экспертизы ДНК.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии.

В то же время судьба раненого бойца ВСУ, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево, – неизвестна. НВФ трое суток подряд не дают проводить поиск раненого украинского военнослужащего.