Пересечение линии разграничения на Донбассе: Что нужно знать

Датский Совет по делам беженцев сегодня, 17 июля, в своем Facebook опубликовал руководство для желающих пересечь линию разграничения на Донбассе. Приводим его ниже.

В международной организации отмечают, что «сейчас работа КПВВ на Донбассе нестабильна, поскольку на подконтрольной территории и неподконтрольной есть разное понимание пропускного режима».

«Обязательно перед поездкой на КПВВ уточняйте его режим работы и условия пропуска», – призывают международники.

В организации также отмечают, что более-менее стабильно в оба направления работает только пропускной пункт «Станица Луганская», однако здесь можно пересечь линию разграничения только тем, кто прописан в Луганской области.

«В Донецкой области пункт "Новотроицкое" – "Еленовка" работает только как гуманитарный коридор и в отдельные даты. Работа пункта "Марьинка" не подтверждается со стороны неподконтрольных территорий», – констатируют в Датском Совете по делам беженцев и напоминают, что «процедуры въезда на подконтрольные территории и неподконтрольные могут быть разные».

Как въехать на подконтрольную украинским властям территорию?

На КПВВ надо обязательно находиться в защитной маске или респираторе. Необходимо иметь электронное разрешение на пересечение линии разграничения. Со стороны неподконтрольных территорий могут быть специфические условия пропуска (например, требование по прописке на подконтрольных территориях). После пересечения КПВВ нужно 14 дней находиться на самоизоляции (на обсервации или дома с приложением «Дій вдома»). Срок самоизоляции можно сократить, если сделать ПЦР-тест. Самоизоляция не является обязательной для тех, кто сдает ВНО, и одного сопровождающего.

Как выехать на неподконтрольную территорию?

Требуется разрешение от неподконтрольных территорий и внесение человека в списки. «На неподконтрольные территории Луганской области резиденты могут въезжать без ограничений, но другие лица – только по гуманитарным причинам. На неподконтрольные территории Донецкой области можно въезжать только по гуманитарным причинам. Из открытых источников известно, что разрешение может предоставляться, например, для воссоединения семьи, лечения, ухода за больным или работы», – сообщают в Датском Совете по делам беженцев. После пересечения пункта обязательной будет 14-дневная обсервация или самоизоляция (зависит от территории, куда вы направляетесь).

«Важно: пересекая КПВВ в сторону подконтрольных территорий, на неподконтрольной от вас могут потребовать не возвращаться, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Если вы пересекли КПВВ со стороны подконтрольных территорий (например, "Новотроицкое"), но так и не смогли пересечь пункт на неподконтрольной территории (например, "Еленовка"), вы будете вынуждены 14 дней находиться на самоизоляции (на обсервации или дома с приложением "Дій вдома")», – отмечают в международной организации.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.