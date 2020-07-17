«Потому что наша ДНР расцветает»: После серии сообщений о минировании в «республике» ужесточат ответственность

В «ДНР» с 9 по 16 июля было несколько ложных сообщений о минировании зданий – торгового центра, бизнес-центра, «министерств», «админзданий». В этой связи в «республике» планируют увеличить ответственность за такие «преступления», как это уже сделали в «ЛНР». Об этом сегодня, 17 июля, рассказала «депутат народного совета ДНР» Елена Шишкина.

«16 июля на электронные адреса 9-ти административных зданий в Донецке и Макеевке было направлено сообщение о нахождении в них взрывоопасных предметов. На данные адреса были направлены караулы МЧС ДНР, всего было эвакуировано 533 человека. В ходе обследования объектов взрывотехники не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. По данным ЧП было привлечено 18 единит техники и 56 сотрудников МЧС. Сейчас ведется установление лиц, направивших сообщения», – сообщила Шишкина о последнем случае.

«Депутат» считает, что часть сообщений о минировании, которые отмечались в Донецке за последнюю неделю, могут быть связаны. Несмотря на то, что причастные к ним еще не установлены, Шишкина заявила, что «это люди, которые не довольны тем, что наша республика расцветает, строится и развивается». «Это все звенья одной цепи, направленные на подрыв мирной жизни на территории нашей республики», – считает она.

Шишкина напомнила, что по «уголовному кодексу ДНР» за ложное сообщение об «акте терроризма», о размещении опасных предметов, о поджоге и пр. наказывается:

штрафом до 200 тыс. руб. (83 тыс. грн по местному курсу валют) или иного дохода «осужденного» за 18 месяцев;

исправительными работами;

арестом от 3 до 6 месяцев;

лишением свободы до 3 лет.

«Если ложное сообщение повлекло тяжкие последствия или причинило крупный ущерб – это свыше 1 млн руб. (417 тыс. грн, – ред.) – то лишение свободы составляет до 5 лет», – добавила она.

По ее словам, кроме того, такими сообщениями лица наносят ущерб «республике». «И по постановлению суда они должны будут возместить причиненный ущерб. Вот только 16 июля было задействовано для проверки ложной информации 18 единиц техники и 56 личного состава МЧС. Поэтому лица, признанные виновными по данному преступлению, должны будут возместить этот ущерб в доход государства», – продолжила «депутат».

Шишкина отметила, что с начала года на рассмотрении в «народном совете» находится «законопроект», которым будет усилена ответственность за ложные сообщения о минировании и пр. «В соответствии с законопроектом, данные категории преступлений будут отнесены к тяжким и будут предусматривать до 10 лет лишения свободы. Сейчас ответственность несут лица, начиная с 16 лет, а в законопроекте это уже будет 14 лет. Кроме того, законопроектом отдельно вынесено наказание за террористические акты и пр. в отношении зданий органов власти», – анонсировала она.

Напомним, что 9 июля в Донецке из-за угрозы взрыва были эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент», а 15 июля в «полицию ДНР» поступил анонимный звонок о минировании бизнес-центра «Столичный», после чего также была проведена эвакуация. 16 июля эвакуацию по аналогичным причинам проводили из здания бизнес-центра Sky City в центре Донецка. Также 16 июля поступило сообщение о минировании ряда зданий в Донецке и Макеевке, взрывчатку не нашли.