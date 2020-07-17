В «ЛНР» женятся и рожают больше всего в Луганске и Алчевске

В «ЛНР» с января по июнь зарегистрировали 1 379 браков и 2 704 рождений детей. Об этом сообщает пресс-служба «министерства юстиции ЛНР».

Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает Луганск – 452, на втором месте Свердловск (после переименования Должанск) – 155, на третьей позиции Алчевск – 127.

«Также в республике за I полугодие произведена государственная регистрация 2 704 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске – 850, на втором месте Краснодон – 228, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Алчевск – 220», – говорится в сообщении.