В «ДНР» за продажу больничных дают 7 лет

В «ДНР» врача общей практики семейной медицины больницы Тореза (после переименования – Чистяково) задержали за получение взятки за выдачу фиктивного листка нетрудоспособности здоровому пациенту. За содеянное медику грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

За свою услугу врач потребовал от женщины денежное вознаграждение в размере 3400 руб. (1 417 грн по местному курсу валют).

«Без проведения осмотра и каких-либо лабораторных исследований фигурант внес в амбулаторную карту пациентки неправдивые сведения о состоянии ее здоровья и открыл больничный лист. Поскольку прием осуществлялся им только раз в неделю, продлить и закрыть листок нетрудоспособности фигурант попросил коллегу, при этом умолчав о договоренности с пациенткой. Чтобы выполнить просьбу 29-летняя работница медицинского учреждения нарушила должностную инструкцию и пошла на служебный подлог: не убедилась в наличии признаков заболевания у пациентки и без ее присутствия внесла в медицинскую карту ложную информацию, на основании которой продлила больничный», – говорится в сообщении.

После закрытия больничного врач планировал получить оговоренную сумму денег через посредника, который был задержан с поличным сразу после получения взятки.

В «ДНР» врачу инкриминируется «получение должностным лицом взятки» и «служебный подлог». Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до 7 лет.