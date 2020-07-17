На азовский курорт Седово в «ДНР» снова пускают по спискам

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины, в курортный поселок Седово на Азовском побережье снова пропускают людей только по спискам от ФЛП и пансионатов. Остальных на блокпосту разворачивают обратно. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Сегодня на блокпосту аншлаг, но всех, кто не внесен в списки ФЛП, разворачивают и отправляют на Безыменное, там проезд свободный. Так что не едьте», – сообщает паблик «Седово онлайн» в Telegram.

На опубликованных фото видно большую очередь из машин и людей, которые не могут проехать из-за отсутствия в списках.

«Что ни день, то веселее и веселее жить в нашем Гондурасе. Настроение у власти меняется, как погода. Вчера до обеда пропускали всех, а потом, видимо, солнышком напекло и решили, что хватит. Пока Моргун (Олег Моргун – глава "администрации" Новоазовского района – ред.) на центральном телеканале страны рассказывает о свободном проезде в Седово, на блокпосту разворачивают людей обратно, если нет в списках. Так что, не спешите ехать, тем более погода пока испортилась», – пишет паблик.

Напомним, что с 27 апреля в «ДНР» запретили въезд в Новоазовский район тем, кто не имеет там прописки. На въезде в район стоит блокпост. С 1 июля въезд в Седово и Безыменное разрешен тем, кто забронировал и оплатил места в местных пансионатах. Для этого необходимо подать документы. В конце июня пляжи в Седово были пустые. Чтобы покрыть недостачу в июле местные пансионаты «взвинтили» цены. При этом в Седово доступны лишь 3 пляжа. Начиная с 15 июля, въезд в Новоазовский район и курортный поселок Седово открыли для всех желающих.