Данные о переписи – в обработке: В «Л-ДНР» подсчитали население

По состоянию на 1 июня в «Л-ДНР» проживают 3 млн 695 тыс. 991 чел. Речь идет о наличном населении (по факту нахождения, а не по прописке). С 1 января количество жителей сократилось на -13 931 чел. (-0,38%). Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик», передают «Донецкие новости».

Так, численность населения «Донецкой народной республики» на 1 июня составляет 2 млн 257 тыс. 677, что на 0,37% (8 348 чел.) меньше, чем на начало года.

Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

Численность населения на 01.06.2020, чел.

Донецк (горсовет) 939 486 Макеевка (горсовет) 368 173 Горловка (горсовет) 256 621 Енакиево (горсовет) 117 209 Харцызск (горсовет) 97 258 Торез (горсовет) 74 498 Снежное (горсовет) 65 194 Шахтерск (горсовет) 56 341 Ясиноватая (горсовет) 42 919 Кировское 27 336 Дебальцево (горсовет) 24 969 Докучаевск (горсовет) 23 482 Ждановка (горсовет) 12 553 Иные города и районы 151 638

Численность населения «Луганской народной республики» на 1 июня 2020 года составляет 1 млн 438 тыс. 314 чел. С 1 января число жителей сократилось на 5 583 чел. (0,39%).

Наибольшие по численности города – Луганск, Краснодон (после переименования – Сорокино), Красный Луч (Хрустальный), Алчевск, Свердловск (Должанск) и Антрацит.

Численность населения на 01.06.2020, чел.

Луганск (горсовет) и часть Станично-Луганского района 433 229 Краснодон (горсовет и район) 123 788 Красный Луч (горсовет) 114 203 Алчевск 103 495 Свердловск (горсовет и район) 103 309 Антрацит (горсовет и район) 100 598 Стаханов (горсовет) 84 016 Ровеньки (горсовет) 78 443 Перевальский район 65 561 Лутугинский район 62 448 Брянка (горсовет) 49 804 Славяносербский район 46 899 Первомайск и часть Попаснянского района 39 596 Кировск (горсовет) и часть Попаснянского района 32 925

«Управления статистики» отмечают, что представленный расчет численности жителей осуществлялся по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года с учетом естественного и миграционного движения. «Данные о численности населения по результатам республиканской переписи населения 2019 года находятся в обработке», – уточняют в обоих «ведомствах».

Отметим, что в «ЛНР» и «ДНР» данные о переписи населения-2019 сначала планировали озвучить 30 апреля, потом – 31 мая, затем – 15 июля 2020 года.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.