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Данные о переписи – в обработке: В «Л-ДНР» подсчитали население

17.07.20 17:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 1 июня в «Л-ДНР» проживают 3 млн 695 тыс. 991 чел. Речь идет о наличном населении (по факту нахождения, а не по прописке). С 1 января количество жителей сократилось на -13 931 чел. (-0,38%). Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик», передают «Донецкие новости».

Так, численность населения «Донецкой народной республики» на 1 июня составляет 2 млн 257 тыс. 677, что на 0,37% (8 348 чел.) меньше, чем на начало года.

Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

Численность населения на 01.06.2020, чел.

Донецк (горсовет)

939 486

Макеевка (горсовет)

368 173

Горловка (горсовет)

256 621

Енакиево (горсовет)

117 209

Харцызск (горсовет)

97 258

Торез (горсовет)

74 498

Снежное (горсовет)

65 194

Шахтерск (горсовет)

56 341

Ясиноватая (горсовет)

42 919

Кировское

27 336

Дебальцево (горсовет)

24 969

Докучаевск (горсовет)

23 482

Ждановка (горсовет)

12 553

Иные города и районы

151 638

Численность населения «Луганской народной республики» на 1 июня 2020 года составляет 1 млн 438 тыс. 314 чел. С 1 января число жителей сократилось на 5 583 чел. (0,39%).

Наибольшие по численности города – Луганск, Краснодон (после переименования – Сорокино), Красный Луч (Хрустальный), Алчевск, Свердловск (Должанск) и Антрацит.

Численность населения на 01.06.2020, чел.

Луганск (горсовет) и часть Станично-Луганского района

433 229

Краснодон (горсовет и район)

123 788

Красный Луч (горсовет)

114 203

Алчевск

103 495

Свердловск (горсовет и район)

103 309

Антрацит (горсовет и район)

100 598

Стаханов (горсовет)

84 016

Ровеньки (горсовет)

78 443

Перевальский район

65 561

Лутугинский район

62 448

Брянка (горсовет)

49 804

Славяносербский район

46 899

Первомайск и часть Попаснянского района

39 596

Кировск (горсовет) и часть Попаснянского района

32 925

«Управления статистики» отмечают, что представленный расчет численности жителей осуществлялся по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года с учетом естественного и миграционного движения. «Данные о численности населения по результатам республиканской переписи населения 2019 года находятся в обработке», – уточняют в обоих «ведомствах».

Отметим, что в «ЛНР» и «ДНР» данные о переписи населения-2019 сначала планировали озвучить 30 апреля, потом – 31 мая, затем – 15 июля 2020 года.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

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