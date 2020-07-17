Данные о переписи – в обработке: В «Л-ДНР» подсчитали население

По состоянию на 1 июня в «Л-ДНР» проживают 3 млн 695 тыс. 991 чел. Речь идет о наличном населении (по факту нахождения, а не по прописке). С 1 января количество жителей сократилось на -13 931 чел. (-0,38%). Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик», передают «Донецкие новости».
Так, численность населения «Донецкой народной республики» на 1 июня составляет 2 млн 257 тыс. 677, что на 0,37% (8 348 чел.) меньше, чем на начало года.
Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.
Численность населения на 01.06.2020, чел.
Донецк (горсовет)
939 486
Макеевка (горсовет)
368 173
|
Горловка (горсовет)
256 621
Енакиево (горсовет)
117 209
Харцызск (горсовет)
|
97 258
Торез (горсовет)
74 498
Снежное (горсовет)
65 194
Шахтерск (горсовет)
56 341
Ясиноватая (горсовет)
42 919
Кировское
27 336
Дебальцево (горсовет)
24 969
Докучаевск (горсовет)
23 482
Ждановка (горсовет)
12 553
Иные города и районы
151 638
Численность населения «Луганской народной республики» на 1 июня 2020 года составляет 1 млн 438 тыс. 314 чел. С 1 января число жителей сократилось на 5 583 чел. (0,39%).
Наибольшие по численности города – Луганск, Краснодон (после переименования – Сорокино), Красный Луч (Хрустальный), Алчевск, Свердловск (Должанск) и Антрацит.
Численность населения на 01.06.2020, чел.
Луганск (горсовет) и часть Станично-Луганского района
433 229
Краснодон (горсовет и район)
123 788
Красный Луч (горсовет)
114 203
Алчевск
103 495
Свердловск (горсовет и район)
103 309
Антрацит (горсовет и район)
100 598
Стаханов (горсовет)
84 016
Ровеньки (горсовет)
78 443
Перевальский район
65 561
Лутугинский район
62 448
Брянка (горсовет)
49 804
Славяносербский район
46 899
Первомайск и часть Попаснянского района
39 596
Кировск (горсовет) и часть Попаснянского района
32 925
«Управления статистики» отмечают, что представленный расчет численности жителей осуществлялся по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года с учетом естественного и миграционного движения. «Данные о численности населения по результатам республиканской переписи населения 2019 года находятся в обработке», – уточняют в обоих «ведомствах».
Отметим, что в «ЛНР» и «ДНР» данные о переписи населения-2019 сначала планировали озвучить 30 апреля, потом – 31 мая, затем – 15 июля 2020 года.
Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.