Никто не спасал: Пережившие лесной пожар на Луганщине рассказали, как вырвались из огня

Когда лесной пожар недалеко от Северодонецка (Луганская обл.), который вспыхнул 7 июля, дошел до дачного кооператива «Волчье озеро», люди ждали, что прибудет подмога. Но садоводчество оказалось в кольце из огня и дыма, помощи не было, и люди спасались уже как могли. Из 5 погибших на пожаре – 3 человека из этого дачного кооператива, передает «Радио Свобода».

Одна из дачниц – Елена Ронжина, северодончанка. Дачу в «Волчьем озере» ее семья когда-то получила от химпредприятия «Азот». Говорит, что кто-то любит отдыхать на море, а они любят проводить время на своей даче. О пожаре узнала от одного из соседей. И решили с мужем туда ехать. По ее словам, пожары случались и ранее. И дачники всегда старались помогать спасателям. Тем более, что звонили на линию «101», и там отвечали, что расчеты уже выехали.

«Заезжаем на дачи, а вокруг горят сосны. Видим, что огонь берет в кольцо дачи. Хоть наша дача и недалеко, но мы до нее не доехали. Муж сказал, что дальше ехать опасно. Пожар сжигает кислород, машина может заглохнуть, и мы можем сгореть. Мы взяли, кого смогли – там бежали люди, развернулись и поехали. Когда мы заехали в Северодонецк, позвонила наша соседка Оксана. Сказала, что горят уже дачи, их взяло в круг. Везде вокруг дач лес. И деревья со всех сторон горели. Все, кто на тот момент был на дачах, собрались возле здания управления. Они не знали, что делать. Так как бежать было некуда. Она с нами попрощалась», – вспоминает Елена.

Она говорит, что в тот день, наверное, все, кто были на дачах, звонили в ГСЧС.

«И когда уже после двух часов дня люди звонили, то им говорили "не занимать линию" и "не истерить", "расчеты уже работают". Я не выдержала и тоже позвонила. Мне тоже сказали, что "расчеты работают". Но где они были? Мы пока выезжали, ни одной машины не видели», – рассказывает Елена Ронжина.

Женщина утверждает, что люди так и не дождались помощи, спасались сами. «Наших людей никто не спасал. Несколько человек погибли. Семейная пара Костромцовых сгорели, когда пытались выехать. Их машина застряла в песке. Еще один мужчина погиб в другой машине. Всего из нашего садоводства погибли 3 человека», – говорит северодончанка.

По ее словам, остальные, кто был на дачах, выжили, спасались, как могли. Кто на машинах выскочил, кто пешком как-то вышел. Некоторые спасались вместе.

«Один парень бросил свою машину, мокрой футболкой закрыл лицо и был, как провожающий. Он шел, прокладывая путь в дыму, а за ним шла вереница машин. Он был, как ангел хранитель. Вот так люди спасались. Из ГСЧС никто не приехал», – вспоминает Елена Ронжина.

В главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области вопрос об эвакуации людей из дачного кооператива пока не прокомментировали.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.