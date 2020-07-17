RU
Все новости

Никто не спасал: Пережившие лесной пожар на Луганщине рассказали, как вырвались из огня

17.07.20 16:58
Пожар под Северодонецком / Фото Алексея Ковалева
Пожар под Северодонецком / Фото Алексея Ковалева

Когда лесной пожар недалеко от Северодонецка (Луганская обл.), который вспыхнул 7 июля, дошел до дачного кооператива «Волчье озеро», люди ждали, что прибудет подмога. Но садоводчество оказалось в кольце из огня и дыма, помощи не было, и люди спасались уже как могли. Из 5 погибших на пожаре – 3 человека из этого дачного кооператива, передает «Радио Свобода».

Одна из дачниц – Елена Ронжина, северодончанка. Дачу в «Волчьем озере» ее семья когда-то получила от химпредприятия «Азот». Говорит, что кто-то любит отдыхать на море, а они любят проводить время на своей даче. О пожаре узнала от одного из соседей. И решили с мужем туда ехать. По ее словам, пожары случались и ранее. И дачники всегда старались помогать спасателям. Тем более, что звонили на линию «101», и там отвечали, что расчеты уже выехали.

«Заезжаем на дачи, а вокруг горят сосны. Видим, что огонь берет в кольцо дачи. Хоть наша дача и недалеко, но мы до нее не доехали. Муж сказал, что дальше ехать опасно. Пожар сжигает кислород, машина может заглохнуть, и мы можем сгореть. Мы взяли, кого смогли – там бежали люди, развернулись и поехали. Когда мы заехали в Северодонецк, позвонила наша соседка Оксана. Сказала, что горят уже дачи, их взяло в круг. Везде вокруг дач лес. И деревья со всех сторон горели. Все, кто на тот момент был на дачах, собрались возле здания управления. Они не знали, что делать. Так как бежать было некуда. Она с нами попрощалась», – вспоминает Елена.

Она говорит, что в тот день, наверное, все, кто были на дачах, звонили в ГСЧС.

«И когда уже после двух часов дня люди звонили, то им говорили "не занимать линию" и "не истерить", "расчеты уже работают". Я не выдержала и тоже позвонила. Мне тоже сказали, что "расчеты работают". Но где они были? Мы пока выезжали, ни одной машины не видели», – рассказывает Елена Ронжина.

Женщина утверждает, что люди так и не дождались помощи, спасались сами. «Наших людей никто не спасал. Несколько человек погибли. Семейная пара Костромцовых сгорели, когда пытались выехать. Их машина застряла в песке. Еще один мужчина погиб в другой машине. Всего из нашего садоводства погибли 3 человека», – говорит северодончанка.

По ее словам, остальные, кто был на дачах, выжили, спасались, как могли. Кто на машинах выскочил, кто пешком как-то вышел. Некоторые спасались вместе.

«Один парень бросил свою машину, мокрой футболкой закрыл лицо и был, как провожающий. Он шел, прокладывая путь в дыму, а за ним шла вереница машин. Он был, как ангел хранитель. Вот так люди спасались. Из ГСЧС никто не приехал», – вспоминает Елена Ронжина.

В главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области вопрос об эвакуации людей из дачного кооператива пока не прокомментировали.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк