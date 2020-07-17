На Луганщине полиция разоблачила мошенников, которые брали на людей кредиты

Работники киберполиции в Луганской области совместно со следователями СБУ раскрыли преступную схему, которую организовали двое жителей Северодонецка. Мошенники обманом узнавали персональные данные людей и оформляли на них онлайн-кредиты. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

«Мошенники действовали по "построенной" ими преступной схеме. Под легендой помощи в перечислении денежных средств из-за границы, они просили граждан предоставить им свои персональные данные и банковские карточки. После завершения процедуры перевода фигуранты обещали денежное вознаграждение в размере от 1000 до 2000 грн. В дальнейшем фигуранты, обладая конфиденциальными данными граждан, с использованием электронно-вычислительной техники оформляли онлайн-займы», – рассказали в полиции.

По такой схеме были обмануты 11 человек, сумма нанесенного ущерба составляет 124 тыс. грн.

По месту жительства мошенников полиция провела обыски, были изъяты вещественные доказательства: компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и SIM-карты мобильных операторов.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 («Мошенничество») УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.