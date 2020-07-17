ВР не будет рассматривать скандальный законопроект о языке, – замглавы фракции «Слуга народа»

Законопроект Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будет рассматриваться в парламенте осенью. Об этом сегодня, 17 июля, заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Радио Свобода».

«Поскольку, к осени, он (проект закона Бужанского – ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады», – заявила Кравчук.

По ее мнению, решение о внесении в повестку дня законопроекта Бужанского было ошибкой.

«Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это лишний раз оказался для наших оппонентов с одной и с другой стороны повод раздражать общество. Мы, как комитет [по вопросам гуманитарной и информационной политики] рекомендовали его отклонить», – добавила Евгения Кравчук.

Напомним, законопроект Бужанского, среди прочего, предусматривает отмену части закона о языке, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Профильный комитет парламента рекомендовал отклонить законопроект. Тем не менее документ внесли в повестку дня работы парламента.