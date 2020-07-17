Суррогатная мама-переселенка родила девочку, но от ребенка отказались родители-американцы (Фото, видео)

4-летняя Бриззи сейчас живет в доме ребенка в Запорожье. От нее отказались биологические родители, и сейчас девочке ищут семью. Более того, в прошлом году никто из украинских чиновников не мог с уверенностью сказать – гражданкой какой страны он является, передает «Украинская правда».

Биологические родители Бриззи – граждане США. Они воспользовались услугами компании и «заказали» ребенка от суррогатной матери в Украине. Девочку выносила переселенка из Донецкой области.

Роды были преждевременными, проходили в Запорожье. Бриззи родилась на 25-й неделе беременности с весом чуть более 800 грамм. Брат-близнец девочки умер при родах.

После преждевременного рождения девочки родители зарегистрировали ребенка и дали ей американское имя – Бриджет (украинские медики назвали ее Бриззи). Но врачи прогнозировали ей только вегетативное существование, никаких утешительных шансов не давали даже американские специалисты, с которыми советовалась пара. Поэтому родители прислали письмо-отказ.

«Врачи рекомендуют нам прекратить любое лечение, чтобы она смогла уйти с миром... Мы не будем забирать ее в Америку. Этот ребенок – неизлечим», – написали родители.

В письме они также позволяли «всем украинским больницам немедленно отключить ее от аппаратов поддержания жизни». При этом украинское законодательство не позволяет отключать аппараты по желанию родственников, а только по медицинскому заключению о смерти мозга. Поэтому девочку отключили от искусственного жизнеобеспечения, когда она начала дышать самостоятельно.

Через 18 месяцев, когда Бриджет выжила, американцы прислали еще одно письмо, в котором подтвердили, что не заберут ребенка и дали разрешение на удочерение.

С тех пор они не интересовались девочкой.

Бриззи

Первые 3 года Бриззи выхаживали в областной больнице Запорожья. Медсестра Марина Бойко особенно привязалась к ребенку.

«Когда мы впервые встретились, ей было 3,5 месяца, она лежала в колыбели, не на что не обращая внимания. Через месяц кто-то громко закрыл дверь, и она впервые вздрогнула, тогда мы поняли, что она слышит. Еще через некоторое время она начала фиксировать взгляд – и это уже был праздник, потому что мы думали, что ребенок слепой. Впоследствии мы начали ее учить кушать не из зонда, а из бутылочки – на 5 мл смеси сначала шло несколько часов времени», – вспоминает Марина.

Если в год дети в большинстве начинают ходить, то Бриззи в таком возрасте только училась держать голову.

Через 3 года Бриззи из областной больницы перевели в запорожский дом ребенка «Солнышко», где он живет до сих пор.

Марина Бойко продолжает навещать девочку. Она верит, что однажды Бриззи сможет ходить. Врачи не могут сказать, когда именно, потому что это зависит от того, как сложится его будущее в ближайшие годы. «У нее точно есть большой потенциал», – уверена медсестра.

Австралийская телекомпания АВС сняла документальный фильм о Бриззи. После этого несколько семей-иностранцев интересовались возможностью удочерить девочку.

Но до 5 лет украинское законодательство позволяет удочерение только гражданам Украины. Исключение – только из-за состояния здоровья и теоретически Бриззи попадает в эту категорию.

Если до 7 лет девочку не возьмет семья, ее переведут в интернат.

«Моя самая большая мечта, чтобы Бриззи пока не поздно получила семью, которая будет готова дать ей любовь, время и важно – вложить деньги в лечение. Не стоит скрывать, что реабилитация, которая ей необходима, будет что-то стоить», – объясняет Марина.