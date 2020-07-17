Фонду Рината Ахметова – 15 лет: Программа «Сиротству – нет!» – одна из самых длительных и масштабных

Программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!», которая помогает маленьким сиротам обрести новую семью, – одна из самых длительных и масштабных в 15-летней деятельности Фонда Рината Ахметова. Она оказалась весьма эффективной и полезной для миллионов украинцев. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Когда 15 лет назад более 10 тыс. детей искали новую семью, а количество усыновленных едва доходило до 3 тысяч, то сейчас у нас кардинально противоположная ситуация: 4865 – ждут родителей, а 9544 – уже нашли свою семью! И в этом огромный вклад многих неравнодушных людей – уполномоченных Президента по правам ребенка, руководителей и работников Минсоцполитики, социальных работников служб по делам детей и благотворителей, среди которых всегда особо и с невероятной теплотой выделяют именно программу Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!"», – отмечают в пресс-службе.

Еще в 2008 году благодаря Фонду были созданы первые детские дома семейного типа (ДДСТ).

В 2009 году создан Всеукраинский портал по усыновлению sirotstvy.net.

В 2012 году Фонд стал хедлайнером по обучению будущих приемных родителей ДДСТ и приемных семей. С тех пор благодаря программе «Развитие семейных форм воспитания» дети и взрослые ежегодно принимают участие в тренингах и семинарах, торжественных мероприятиях и даже футбольных матчах. Фонд инициирует съемку видеороликов, анимационных и мультипликационных фильмов по проблемам сиротства. Вместе с ведущими институтами ведет научно-исследовательскую и учебную работу, а родители и дети ДДСТ, приемных семей и усыновителей получают материальную помощь и возможность отдохнуть летом в детских лагерях.

Так, портал sirotstvy.net начался с одной страницы на сайте Фонда Рината Ахметова. Там просто были фотографии и краткая информация о ребенке, что он ищет семью, у него есть братья или сестры. Ввиду впечатляющего результата (все дети нашли вскоре свои семьи) 9 декабря 2009 года появился портал национального усыновления для украинцев, которые хотят усыновить или взять в приемную семью ребенка, а также для тех, кто еще раздумывает над этим вопросом и хочет анонимно пообщаться с усыновителями. Теперь ежегодно портал посещает более 4,5 миллиона пользователей.

Усыновители Анастасия и Александр Константиновы из Кропивницкого свою старшую дочь Вику впервые увидели именно на портале sirotstvy.net. «В 2013 году тема усыновления была закрытой, а желающая усыновить семья все вопросы решала втайне от окружающих. sirotstvy.net был единственным ресурсом, на котором можно было посмотреть анкеты детей. Поэтому почти 10 месяцев каждый мой день начинался именно с портала. Здесь мне помогали не только анкетами, но и ответами на мои бесконечные вопросы. Консультанты меня успокаивали, вдохновляли, подсказывали. Я просто жила этим сайтом, пока не увидела нашу Вику! У нас до сих пор сохранилось фото – как выглядела ее анкета на портале. Тогда девочке было всего 10 месяцев, она весила всего 6 кг и даже не могла переворачиваться в своем боксике. Врачи говорили, что жить ей осталось меньше года», – вспоминает Анастасия.

У девочки было столько диагнозов, что один взгляд на ее карточку пугал семейного врача. «Сначала врач предлагала оформить инвалидность. Но мы не согласились, постепенно делали все плановые операции, постоянно проходили лечение – и сняли все диагнозы. Теперь наша Викуля – гимнастка, участвует в соревнованиях, хорошо учит стишки. У нее много любви, хотя до годика жила почти сама, и даже не плакала, потому что не понимала: зачем?», – продолжила мама.

Уже 11-й год специалисты портала «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» ежемесячно преодолевают сотни километров, чтобы встретиться с детьми-сиротами и создать о каждом уникальные фото- или видеоистории. Но когда все начиналось, попасть в учреждения и получить разрешение на фотосъемку детей-сирот было очень сложным делом. Чтобы ее выполнить, Фонд сначала договаривался и подписывал Меморандум о сотрудничестве с председателями областных государственных администраций.

Кстати, первой в Украине областью, подписавшей меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!», стала Днепропетровская область. Благодаря этому уже через год (в 2011-м) Днепропетровщина стала лидером в устройстве детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семейные формы воспитания.

За Днепропетровской к сотрудничеству с «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» присоединились Донецкая область, Луганская область, Волынь, Львовщина, Ивано-Франковщина и другие регионы.

В 2016 году Фонд подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством социальной политики на всей территории Украины.

Недавно, 1 июня 2020 года, этот Меморандум между Фондом Рината Ахметова и Министерством социальной политики о сотрудничестве и противодействии сиротству был возобновлен.

«Именно это позволяет Фонду плодотворно выполнять свою миссию – делать все, чтобы у каждого ребенка были свои заботливые мама и папа. И очень приятно, что после ротации роликов на портале sirotstvy.net, странице в Facebook "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет! " и телеканалах "Украина", "Индиго" и "НЛО-TV" каждый 5-й ребенок был усыновлен. А потом счастливая семья отправляет на портал совместные фото, где глаза каждого светятся радостью и любовью», – рассказали в Фонде.

Семья Богданы и Романа Голодов из Ивано-Франковска пока воспитывает 4-х детей, двое из них – Романа и Дениса – они нашли на портале sirвtstvy.net. «Тогда портал sirotstvy.net был единственным ресурсом, где можно было и фото, и видео увидеть. Каждый день мы смотрели анкеты, читали разные истории. Прошел почти год нашего поиска. И однажды я увидела на портале двух братьев из Одесской области. На видео они очень хорошо читали стихи, и мы с мужем подумали: почему бы и нет? Мы даже были рады, что дети издалека, мне казалось, что для детей будет лучше полностью сменить обстановку, область, чтобы начать новую жизнь. И в наших областях ближайших не было детей такого возраста. Почти с первого свидания мы с мужем поняли: это наши! И хотя почти два месяца мы ездили между Одессой и Ивано-Франковском, пока готовились документы, самый счастливый момент нашей жизни – когда Рома и Дениска оказались дома!», – говорит Богдана.

Как сообщалось ранее, 15 июля Фонду Рината Ахметова исполнилось 15 лет.