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Ищут даже трупы: Как в Славянске воспитывают четырехлапых «полицейских» (Видео)

17.07.20 18:29

С 2019 года под Славянском работает кинологический центр Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области. Сейчас в кинологическом центре находится 10 служебных собак – лабрадоры, немецкие овчарки и бладхаунд. К каждой из них прикреплен свой кинолог, передает «Сайт города Славянска».

Вместе со своими хозяевами собаки выезжают на специальные задачи. Животные специализируются на поиске людей, взрывоопасных вещей, наркотических веществ.

Также недавно в центре появился пес, который специализируется на поиске трупов. Такая собака пока единственная в Донецкой области, она проходила специальные тренировки в Житомире.

Большинство собак начинают свое обучение с детства. Щенками их дрессируют через игру. Уже во взрослом возрасте остается поддерживать их физическую форму и интерес.

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