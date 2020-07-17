Угроза силой: В Минобороны отреагировали на внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной

Внезапную проверку Россией боеготовности войск на границе с Украиной нельзя трактовать иначе, как угрозу силой. Об этом заявил сегодня, 17 июля, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter.

«Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет», – отметил он.

Президент РФ Владимир Путин приказал провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов России.

Как сообщается на сайте Минобороны России, мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где «сохраняются серьезные угрозы террористического характера» и оценить подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149755 военнослужащих, 26820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня, 17 июля, во время часа вопросов к правительству доложил депутатам Верховной Рады об отсутствии подготовки к активным боевым действиям российских войск в аннексированном Крыму и на админгранице с Херсонской областью.

«На данный момент признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск возле административной границы в Херсонской области с временно оккупированной территорией Автономной республикой Крыма не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных групп. Вместе с тем, помня о непредсказуемости решений, в первую очередь политического руководства Российской Федерации и военно-политического руководства вооруженных сил Российской Федерации, ВСУ предпринимают определенные меры для недопущения и оказания соответствующего отпора действиям со стороны вооруженных сил Российской Федерации», – сказал министр.