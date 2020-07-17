В «ДНР» настаивают, что передали украинской стороне тело гражданина Эстонии

В «ДНР» настаивают, что переданный сегодня, 17 июля, украинской стороне погибший, – это именно гражданин Эстонии Николай Илин, который был военным медиком ВСУ. Об этом заявил представитель «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

Он отметил, что военнослужащий погиб 13 июля возле поселка Зайцево.

По словам Басурина, в настоящее время в районе подрыва мины под Зайцево представители «республики» продолжают поиски тела третьего предположительно погибшего украинского военнослужащего из состава 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии.

В то же время судьба раненого бойца ВСУ, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево, – неизвестна. НВФ трое суток подряд не дают проводить поиск раненого украинского военнослужащего.

17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Подтверждений того, что это военный медик Николай Илин, нет.