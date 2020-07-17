Главу «народного совета Луганской области» подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Самопровозглашенному главе «народного совета Луганской области», который в 2014 году инициировал проведение незаконного «референдума», сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По данным следствия, 5 мая 2014 года так называемый глава "народного совета" по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области. На указанном заседании он от имени "народного совета Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области" с подчинением областных подразделений органов власти и силовых органов», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, глава самопровозглашенного «народного совета» обратился к «народному губернатору» с просьбой провести референдум по определению устава Луганской области.

«В результате этих действий 11 мая 2014 года был проведен так называемый "референдум" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" с целью отделения территории Луганской области от Украины, по результатам которого создана оккупационная администрация РФ – самопровозглашенная "ЛНР"», – отмечают в прокуратуре.

17 июля 2020 года в соответствии с постановлением Северодонецкого городского суда Луганской области к подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование проводится в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК Украины.