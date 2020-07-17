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КПВВ «Марьинка»: Представители «ДНР» не пропускают ОБСЕ (Видео)

17.07.20 19:15

Представители «ДНР» до сих пор не пропускают представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил начальник отделения Госпогранслужбы КПВВ «Марьинка» Игорь Гриль.

Он отметил, что сейчас контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» работает ежедневно с 11:00 до 14:00.

«Учитывая тот факт, что незаконные вооруженные формирования блокируют пропуск лиц на свою территорию, то наш КПВВ "Марьинка" сейчас заблокирован. Почти ежедневно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ пытается попасть на неподконтрольную Украине территорию. Но НВФ не пропускают представителей Миссии, мотивируя это карантинными мероприятиями», – сказал Гриль.

Напомним, что при этом 9 июля в «ДНР» заявили, что разрешают сотрудникам ОБСЕ пересекать линию разграничения и не проходить обсервацию после прибытия с подконтрольной Украине территории.

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