Убрали имя Шевченко и статус национального: В «ЛНР» переименовали университеты

В «ЛНР» в рамках «оптимизации» системы высшего образования решили переименовать два вуза. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба «правительства республики».

«Переименовать: 1.1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР "Луганский государственный педагогический университет". 1.2 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР "Донбасский государственный технический университет" в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР "Донбасский государственный технический институт"», – говорится в «распоряжении».

Напомним, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко был переведен на подконтрольную украинской власти территорию, и в данное время находится в Старобельске (Луганская обл.). 23 января 2019 года состоялось открытие отремонтированного учебного корпуса и нового общежития вуза-переселенца. Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ) был перемещен из неподконтрольного украинскому правительству Алчевска в Лисичанск (Луганская обл.).

В июне 2020 года в «ЛНР» заявили, что к новому учебному году проведут оптимизацию системы высшего профессионального образования, вследствие чего в вузах закроется ряд специальностей и один институт закроют.