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В «ДНР» официально появились «переселенцы»

17.07.20 20:13
Заседание «народного совета ДНР»
Заседание «народного совета ДНР»

В «ДНР» сегодня, 17 июля, закрепили статус «вынужденного переселенца», порядок его получения и перечень льгот. Об этом сообщает пресс-служба «народного совета ДНР».

«Решением вопроса о признании физического лица вынужденным переселенцем будут заниматься комиссии по делам вынужденных переселенцев при соответствующих местных администрациях. Законопроект устанавливает определенные права и обязанности, как в отношении лиц, уже получивших статус вынужденного переселенца, так и тех из них, кто получил лишь свидетельство о регистрации ходатайства о признании физического лица вынужденным переселенцем», – заявил председатель «комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам» Юрий Покинтелица.

Кроме того, в «документе» предусмотрено право на получение «вынужденными переселенцами» медицинской помощи, социальных льгот и выплат. Также им будет оказываться содействие в восстановлении или получении документов, в поиске работы, они смогут размещаться в пунктах долговременного проживания.

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