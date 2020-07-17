Ключевой организатор «референдума»: На Луганщине задержали украинского экс-чиновника

В Северодонецке СБУ задержала одного из ключевых организаторов «референдума» 2014 года по созданию «ЛНР». Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сепаратистом оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре», – говорится в сообщении.

Экс-чиновник стал «председателем координационного народного совета Луганской области», а также принимал активное участие в организации и проведении в регионе «референдума».

Теперь организатору «ЛНР» грозит до 10 лет лишения свободы.