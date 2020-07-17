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В Международном уголовном суде рассматриватся 14 фактов нарушений норм гуманитарного права на Донбассе

17.07.20 20:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Офис прокурора Международного уголовного суда рассматривает 14 сообщений по фактам нарушений норм международного гуманитарного права на временно неподконтрольных территориях АР Крым и Донбасса. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Указанные факты касаются умышленных убийств, пыток, депортации или насильственного перемещения населения, умышленных нападений на гражданское население и гражданские объекты.

В Офисе генпрокурора отмечают, трагедия рейса МН17 показала, насколько важна роль международной общественности.

«Вклад каждого государства в осуществление правосудия за самые тяжкие преступления и, соответственно, в развитие международного уголовного и гуманитарного права является крайне важным. Практика меняется, а опыт одних стран перенимают другие, которые вынужденно столкнулись с фактами совершения военных преступлений и преступлений против человечности на их территории. Кроме того, высокий уровень кооперации между государствами может помочь в тех ситуациях, когда исполнителя международных преступлений невозможно привлечь к ответственности усилиями системы правосудия одной страны. Сейчас Украина на своем примере чувствует важность и роль международного правосудия», – подчеркнул заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, курирующий направление расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

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