В Международном уголовном суде рассматриватся 14 фактов нарушений норм гуманитарного права на Донбассе

Офис прокурора Международного уголовного суда рассматривает 14 сообщений по фактам нарушений норм международного гуманитарного права на временно неподконтрольных территориях АР Крым и Донбасса. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Указанные факты касаются умышленных убийств, пыток, депортации или насильственного перемещения населения, умышленных нападений на гражданское население и гражданские объекты.

В Офисе генпрокурора отмечают, трагедия рейса МН17 показала, насколько важна роль международной общественности.

«Вклад каждого государства в осуществление правосудия за самые тяжкие преступления и, соответственно, в развитие международного уголовного и гуманитарного права является крайне важным. Практика меняется, а опыт одних стран перенимают другие, которые вынужденно столкнулись с фактами совершения военных преступлений и преступлений против человечности на их территории. Кроме того, высокий уровень кооперации между государствами может помочь в тех ситуациях, когда исполнителя международных преступлений невозможно привлечь к ответственности усилиями системы правосудия одной страны. Сейчас Украина на своем примере чувствует важность и роль международного правосудия», – подчеркнул заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, курирующий направление расследования военных преступлений и преступлений против человечности.