В реинтеграции Донбасса можно использовать опыт отношений с Крымом начала 90-х годов, – Куницын

Формат отношений Киева и Крыма начала 90-х годов может быть использован в процессе реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Такое мнение высказал глава Консультативного совета по делам ветеранов войны при президенте Украины, экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын, передает «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что в 1991 году, когда распался Советский Союз и «Крым шатался», Украина сделала несколько шагов для того, чтобы Крым остался в ее составе.

«Во-первых, через местный крымский референдум была воссоздана Автономная Республика Крым. Во-вторых, в 1992 году мы в парламенте Украины проголосовали закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, и Крыму были отданы колоссальные полномочия. Был пост президента Крыма, все налоги оставались в Крыму, языковая, культурная, по сути дела, автономия. Потому что Украина была слаба, как государство, начиная от Вооруженных сил, закачивая всеми остальными институтами», – сказал Куницын.

По его мнению, подобный опыт мог бы быть использован как пример для того же Донбасса. «То есть нам много пытаются впихнуть "особых статусов", но был принят закон тогда, в 1992 году, о разграничении предметов ведения и полномочий между Киевом и Автономной Республикой Крым. Этот опыт сыграл свою роль. Он удержал тогда Крымский полуостров», – подчеркнул он.

Куницын также напомнил, что президенту Леониду Кучме была предложена и реализована идея создания крымской экспериментальной экономической зоны «Сиваш», и Куницын, как мэр Красноперекопска, подчинялся тогдашнему президенту Крыма Юрию Мешкову, а как глава администрации этой экономической зоны – Киеву.

Он указал, что на данной территории, где было сосредоточено 50% промышленного потенциала Крыма, были созданы уникальные экономические условия, благодаря чему на севере Крыма в те тяжелые годы вовремя платились пенсии и зарплаты.

«И северный Крым стал тем оплотом, который сказал тогда "нет" отделению Крыма от Украины, по сути своей. То есть применялись такие нестандартные шаги, которые были использованы. И Украина пошла тогда, понимая, что как государство она еще очень слаба, на передачу полномочий полуострову ради того, чтобы Крым оставить в составе Украины. И самым показательным был общенациональный референдум 1 декабря 1991 года о независимости Украины, на котором больше 50% крымчан проголосовали за то, чтобы АРК была в составе Украины. Это был легитимный общегосударственный референдум, в отличие от того, что было в 2014 году», – пояснил Куницын.