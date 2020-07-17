Завершилась основная сессия ВНО: В Донецкой и Луганской областях подвели итоги

Сегодня, 17 июля, в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Последним предметом, по которому прошло тестирование, стала химия. На протяжении всех этапов тестирования по предметам все участники и пункты тестирования были обеспечены противоэпидемическими средствами, соблюдались карантинные ограничения.

По информации Донецкой облгосадминистрации, ВНО по химии в области состоялось в 3-х подготовленных пунктах городов Краматорска и Мариуполя. Из 637 зарегистрированных человек приняли участие в сегодняшнем тестировании 495 человек (77,7%). Из них – 8, проживающих на временно неподконтрольной территории. Был организован подвоз 160 человек в пункты тестирования.

В тестировании по математике, которым 25 июня началась основная сессия внешнего независимого оценивания, в Донецкой области приняли участие 7116 человек. Из них – 59, проживающих на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО).

Более 11 500 человек прошли тестирование по украинскому языку и литературе в рамках ВНО 30 июня.

Также более тысячи человек приняли участие в тестировании ВНО по физике в 7 подготовленных пунктах, расположенных в Краматорске и Мариуполе.

7 июля состоялось ВНО по английскому языку. Из 5029 зарегистрированных человек приняли участие 4230 (84%), из них – 72, проживающих на временно неподконтрольной территории.

Тестирование по биологии состоялось в 21 подготовленном пункте 13 июля. Из 4768 зарегистрированных человек приняли участие в тестировании 3234 человека (67,8%). Из них – 27 проживающих на временно оккупированной территории.

Более 3500 человек приняли участие в тестировании по географии 15 июля.

Что касается Луганской области, для проведения ВНО по химии был создан один пункт, расположенный в Северодонецке и рассчитанный на 18 аудиторий. По данным Луганской ОГА, для участия в ВНО по химии зарегистрировались 245 человек, из них 196 приняли участие в тестировании, что составляет 80% от общего количества.

В целом на Луганщине, начиная с 13 июня, через КПВВ «Станица Луганская» более 700 детей с сопровождающими из неподконтрольной правительству Украины территории пересекли линию разграничения для сдачи ВНО по предметам в украинских школах, где дети учились дистанционно.