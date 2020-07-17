На въезд и выезд: Через КПП «ДНР» в Еленовке пропустили более 300 человек

Сегодня, 17 июля, контрольный пункт въезда-выезда «ДНР» в Еленовке работал в режиме гуманитарного коридора и осуществлял пропуск людей в течение дня. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 18:00 оформлено 25 пассажирских автомобилей и 172 человека в режиме "выезд". На "въезд" оформлено 11 машин и 164 человека», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропуск граждан осуществляется по следующим правилам:

1. Для въезда в «ДНР» необходимо обязательно разрешение «Межведомственного оперативного штаба».

2. Для выезда из «ДНР» необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной украинскому правительству территории.

3. Все лица, прибывшие в «ДНР», подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения «ДНР» и является бесплатной.

О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд в «республике» обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.