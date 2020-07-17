Под Зайцево: Представители «ДНР» нашли третьего погибшего бойца ВСУ

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 18:49 в ходе продолжительных поисковых мероприятий был найден и эвакуирован третий погибший, передача тела украинской стороне находится в процессе согласования», –говорится в сообщении.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Подтверждений того, что это военный медик Николай Илин, нет. В «ДНР» утверждали, что это Илин.

В то же время судьба раненого бойца ВСУ, который до сих пор находился в «серой зоне» в районе поселка Зайцево, была неизвестна.