Экс-фракция Вакарчука заявила о переходе в оппозицию к Зеленскому

Депутатская фракция «Голос» в Верховной Раде, которую ранее возглавлял солист рок-группы «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, переходит в оппозицию. Об этом на пленарном заседании заявила председатель одноименной партии Кира Рудык, передает «Громадське радіо».

«Мы пришли защищать страну и проводить реформы, а в итоге боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос государственного языка, ложью, которая разрушает любые конструктивы. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к действующей власти. Наша надежда и ваша надежда только на нас самих», – сказала Рудык с трибуны ВР.

Напомним, что Святослав Вакарчук возглавил партию «Голос», которая прошла в 2019 году в Верховную Раду IX созыва. В марте 2020 года против Вакарчука было возбуждено уголовное дело по поводу возможного сокрытия им гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн грн. В марте он покинул пост председателя парламентской партии «Голос», а 11 июня объявил о сложении мандата депутата Верховной Рады Украины.