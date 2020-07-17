Из Киева в Донецк: Линию разграничения пересекли фуры Красного Креста

Сегодня, 17 июля, в направлении неподконтрольного украинской власти Донецка линию разграничения через украинский контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» пересек груз Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в Донецком погранотряде.

«По маршруту Киев-Донецк направилось 3 грузовых автомобиля МККХ. Общий вес груза – более 47 тонн. Его содержание – стройматериалы, которые международная гуманитарная организация направляет в помощь гражданскому населению, страдающему от российской агрессии», – говорится в сообщении.