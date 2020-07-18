Ляшко рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19

В Украине вакцина от COVID-19 появится не раньше весны 2021 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышло на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021», – сообщил Ляшко.

Главный санврач добавил, что на данный момент все страны объединяются, чтобы разработать эффективный препарат. По его словам, Украина готова присоединиться к этой работе, но по части проведения клинических исследований.

«Вакцина, если появится, все производители заявляют, что готовы отдать формулы и выпустить ее равномерно на территории других стран», – отметил Ляшко.