В «ЛНР» еще один человек умер от COVID-19

В «ЛНР» медики за сутки выявили 4 случая COVID-19, зафиксирован 1 летальный случай. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 17 июля, выявлено 4 случая заболевания COVID-19. По результатам двух отрицательных тестов было выписано 8 человек. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай», – уверяют в «минздраве».

Также утверждается, что всего в «ЛНР» зарегистрированы и подтверждены 595 случаев COVID-19: