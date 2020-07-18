Сводка из зоны ООС за 17 июля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки, 17 июля, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели огонь:

у Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Водяного, Гнутово, Пищевика и Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции украинских военных:

у Новотошковского – дважды из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Луганского – из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

«Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 17 июля наши защитники уничтожили одного захватчика», – отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» утверждают, что «украинские силовики за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – пять единиц. Под обстрел попали окрестности Ясиноватой, поселок Крутая Балка и район села Васильевка. Применялись 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.