COVID-19: За сутки в Украине заболели 847 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 847 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 18 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 847 человек. Из них 61 ребенок, а также 163 медработника. Были госпитализированы 215 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 756 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 58 111 человек. Из них 4 129 детей и 7 886 медработников. При этом в целом выздоровели 30 525 человек. Летальных случаев – 1 477», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (137), Закарпатской (89) областях, а также г. Киеве (108).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 791 случай COVID-19, в Луганской – 105 случаев.