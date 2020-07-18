Зарубила мужа и претворялась душевнобольной: Жительнице Донетчины грозит до 15 лет тюрьмы

Жительнице Дружковки (Донецкая обл.), которая пряталась в психиатрическом учреждении от ответственности за убийство мужа, грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении 67-летней женщины, которая подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что ранним утром 31 марта 2016 года между женщиной и ее 68-летним мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Хозяйка схватила двумя руками топор и нанесла мужчине 4 удара в область головы и шеи. От полученных тяжелых ранений он умер на месте.

«Женщина признана невменяемой и в июне 2017 года к ней применены принудительные меры медицинского характера – госпитализирована в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением. Однако при освобождении последней из больницы, проведена повторная экспертиза, которая показала, что женщина полностью здорова и на момент совершения преступления осознавала свои действия и управляла ими. Обвиняемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы», – отметили в прокуратуре.