В «ДНР» подтвердили еще 35 случаев COVID-19

За последние сутки в «ДНР» выявлены 35 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 17 июля, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. По результатам двух отрицательных тестов было выписано 13 человек», – уверяют в «минздраве».

В «минздраве» также заявили, что по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ДНР» –1512:

на лечении – 725 пациентов,

выписаны – 700 человек,

летальных случаев – 87.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июля в Украине COVID-19 заболели 58 111 человек (30 525 пациентов выздоровели, 1 477 – скончались).

В «ЛНР» – 595 случаев COVID-19 (выздоровели – 512 человек, летальных случаев – 15).