Медики Бурштына получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В четверг, 16 июля, врачи Бурштынской центральной городской больницы получили аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Передача оборудования состоялась в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Медики Бурштына очень ждали это оборудование, потому что аппаратов ИВЛ такого высокого класса у них еще не было. Фонд Рината Ахметова закупил больше 200 аппаратов ИВЛ, и значительная их часть поступит в клиники и амбулатории небольших населенных пунктов. Аппараты ИВЛ будут спасать жизни тяжелых больных и после победы над коронавирусом», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель ДТЭК Александр Воронкин выразил уверенность, что совместная работа бизнеса и власти по борьбе с коронавирусом обязательно даст свои плоды.

«В Бурштыне находится предприятие ДТЭК – Бурштынская ТЭC. Это стратегическое предприятие региона. Наши сотрудники и их семьи живут в Бурштыне и населенных пунктах Галичского района. Очень важно, чтобы больницы Бурштына и Галича имели возможность отвечать на вызовы, которые сегодня стоят перед обществом. Прикарпатье получило уже 14 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Ранее мы передали региону почти 14 тыс. тестов для выявления коронавируса и 12 тыс. защитных костюмов для медиков. Мы и дальше будем оказывать поддержку, чтобы победить коронавирус и его последствия», – сказал Александр Воронкин.

Первый заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка поблагодарила Фонд Рината Ахметова за помощь: «Нам не хватало средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. Но совместными усилиями государства, медиков, бизнеса мы решаем эти проблемы. Спасибо тем, кто помогает нашим медицинским учреждениям».

Городской голова Бурштына Роксолана Джура отметила, что социально ответственный бизнес с начала эпидемии помогает медицине города.

«Когда мы ощущали первые пики эпидемии, то получили от Рината Ахметова экспресс-тесты на коронавирус. Сегодня получаем аппарат ИВЛ. Это гарантия того, что наша реанимация будет готова к приему людей, которые нуждаются в помощи», – сказала Роксолана Джура.

Директор Бурштынской центральной городской больницы Владимир Василик поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь.

«Это уже не первый визит Фонда к нам в больницу. Мы получили 400 тестов, 500 комбинезонов и сейчас получаем такой прекрасный аппарат искусственной вентиляции легких. Для того чтобы наши пациенты могли получить высококачественную помощь», – сказал Владимир Василик.

После передачи аппарата ИВЛ медики, работающие с COVID в отделениях интенсивной терапии, получили сертификаты на медицинскую одежду, которую для них пошьют по специальному заказу Фонда Рината Ахметова. Врачам, прошедшим онлайн-обучение для специалистов, работающих с аппаратами ИВЛ, которое проводил Фонд совместно с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов Украины, также были вручены соответствующие сертификаты.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.