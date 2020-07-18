На Донетчине за сутки выявили 11 случаев COVID-19 (Инфографика)

В пятницу, 17 июля, в Донецкой области выявили 11 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Три человека заболели в Дружковке (мужчины 51 и 57 лет и женщина 76 лет); по два – в Мирнограде (мужчина 54 лет и женщина 41 года), Славянске (женщины 49 и 55 лет) и Мариуполе (мужчина 43 лет и женщина 48 лет); по одному человеку – в Покровске (мужчина 35 лет) и Мангушском районе (мужчина 25 лет).

Среди больных, выявленных 17 июля, есть одна медработница.

Инфографика: Facebook Павла Кириленко

В целом, с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 791 человек, из которых 484 выздоровели, а еще 297 продолжают лечение. 10 случаев заболевания закончились летально.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июля в Украине COVID-19 заболели 58 111 человек (30 525 пациентов выздоровели, 1 477 – скончались).