«Александрия» – «Шахтер»: Превью матча

ФК «Шахтер» завершает чемпионат выездной игрой с «Александрией». Матч состоится в воскресенье, 19 июля, в Александрии на стадионе «Ника». Начало – в 19:30, сообщает пресс-служба «оранжево-черных».

«Горняки» подходят к поединку с максимальной концентрацией и желанием победить. Сейчас команда опережает в турнирной таблице «Динамо» на 22 очка и может сохранить этот отрыв, который уже в любом случае будет рекордным в истории чемпионатов Украины.

Вместе с тем подготовка «Шахтера» к последней встрече УПЛ имеет ряд необычных моментов в контексте кадрового набора. В отпуске Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Додо и Алан Патрик. Дисквалифицированы Давид Хочолава и Жуниор Мораес. Индивидуально перед матчем работали Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Фернандо и продолжающий свое восстановление Исмаили.

В предыдущем туре «оранжево-черные» играли в новом сочетании футболистов. В поединке с «Колосом» в стартовом составе дебютировал Владислав Вакула, на острие вышел Даниил Сикан, на фланге – Михаил Мудрик. Капитанская повязка впервые была доверена Анатолию Трубину. Начало победе положил первый гол за «Шахтер» Сиприано, а в концовке появившийся на замену Мораес поставил точку.

«Александрия» финиширует на 5-м месте после прошлогодней бронзы. В нынешнем сезоне команда выступает в чемпионате не так стабильно и оказалась ниже ввиду высокой конкуренции («Заря» и «Десна»). Причем подопечные Владимира Шарана вышли из карантина, обыграв луганчан на своем поле со счетом 1:0, но после не могли победить на протяжении 6 туров (4 поражения и 2 ничьи). И вот только в четверг александрийцы прервали эту серию: отправились на выезд в Чернигов, пропустили первыми, но в ответ забили «Десне» трижды – 3:1.

Стоит напомнить, что на противостоянии с «Шахтером» сезон для «Александрии» не заканчивается, и спустя 6 дней в родных стенах их уже ждет поединок плей-офф с «Мариуполем». В другой паре сойдутся «Колос» и «Днепр-1». Победители этих встреч затем в очной дуэли разыграют путевку в квалификацию Лиги Европы.

У «Шахтера» 18 побед над александрийцами в чемпионате, 2 ничьи и 1 поражение. «Горняки» забили в общей сложности 42 мяча и пропустили 15.

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 20 июня. Именно в матче с «Александрией» подопечные Луиша Каштру досрочно оформили чемпионство, хотя он складывался для «оранжево-черных» по не самому простому сценарию. На 13-й минуте Тайсон реализовал пенальти, заработанный Мораесом, и до конца тайма «Шахтер» создал еще несколько моментов, однако счет не изменился. После перерыва «Александрии» удалось частично переломить игру: Банада после углового вколотил мяч головой, а следом Третьяков реализовал 11-метровый. Судьбоносным же оказался выход на замену Тете, который оформил дубль после подач Сиприано и Коноплянки – 3:2.