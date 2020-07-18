На Луганщине зафиксированы 6 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что за все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 107 человек.

«Из них выздоровели – 80; лечатся – 26 (10 – в стационаре: 5 – в КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение", 1 – КНП "Северодонецкая городская многопрофильная больница", 4 – КНП "Рубежанская центральная городская больница", 16 – амбулаторно)», – говорится в сообщении.

В облгосадминистрации также отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 составляет 6,06%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 июля в Украине COVID-19 заболели 58 111 человек (30 525 пациентов выздоровели, 1 477 – скончались). В Донецкой области за минувшие сутки зафиксированы 11 новых случаев COVID-19.