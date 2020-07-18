Работали 35 человек: На Донетчине ликвидировали мошеннический call-центр

В Мариуполе работал мошеннический call-центр, в котором работали 35 человек. Мошенники звонили людям под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карточек, а получив доступ похищали с них деньги. Прибыль злоумышленников составляла более 50 тыс. грн в день. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что организовал call-центр 24-летний житель города.

Мошенники открыли офис в центре города, замаскировав его под интернет-магазин. Звонки осуществляли с использованием IP-телефонии, звонили заграницу, в частности в Российскую Федерацию.

«Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки», – рассказали в полиции.

Также отмечается, что участники преступной группы использовали специальные алгоритмы, в которых разъясняется, как вести разговор для достижения цели – например, если «жертва» отказывается предоставлять пароли.

Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности группы.

«В ходе обыска в call-центре изъяты 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации», – отметили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). За это правонарушение предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.