США одобрили продажу Украине патрульных катеров

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях», – написал министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что Mark VI – это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи в сфере безопасности США по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета.

«Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО Вооруженные Силы, способные эффективно противостоять российской агрессии», – отметил министр.