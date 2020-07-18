«Большая стройка»: На Донетчине реконструируют 5 школ

На Донетчине в рамках проекта «Большая стройка» («Велике будівництво») продолжается реконструкция пяти школ. Об этом сегодня, 18 июля, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Планируем, что уже в сентябре после капитального ремонта будут готовы принять учеников Красногоровская школа №2 и Северская школа №2. А в октябре – Селидовская школа №6, Никольская школа №1 и школа в пгт Желанное Ясиноватского района», – сообщил губернатор.

Павел Кириленко также отметил, что всего на восстановление школ Донетчины в рамках проекта выделено более 340 млн грн.

«Благодаря обновлению этих пяти школ в области будет создано 3315 ученических и 237 рабочих мест, снизится стоимость эксплуатации зданий и возрастет качество образовательных услуг», – написал Кириленко.