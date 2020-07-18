Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета

Иран отправил в Париж черные ящики со сбитого в январе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ. Об этом, как пишет «Укринформ», сообщает АР со ссылкой на иранские полуофициальные СМИ.

«Иран отправил черные ящики украинского пассажирского самолета, который его вооруженные силы по ошибке сбили в январе, для прочтения во Францию», – говорится в сообщении.

По словам помощника министра иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, самописцы со сбитого самолета были доставлены в Париж в пятницу в сопровождении сотрудников иранской гражданской авиации и судебных органов.

Он также сообщил, что ящики начнут расшифровывать с понедельника.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.