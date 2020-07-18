На Донетчине сгорели 24 га пшеницы (Фото)

В Волновахском районе Донецкой области сгорели 24 га пшеницы на корню. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«18 июля в 13:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на поле вдоль автодороги Волноваха – Валерьяновка за пределами города Волноваха происходит горение пшеницы на корню. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 11-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит пшеница на площади 5 га, на момент прибытия огонь уже уничтожил 19 га хлеба. Общая площадь поля составляет 147 га.

Пожар локализовали в 14:18 и ликвидировали в 14:27. Его причины и сумма ущерба устанавливаются.