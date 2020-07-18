В Иране пояснили, почему так долго тянули с отправкой черных ящиков сбитого самолета МАУ

В Национальной авиационной организации Ирана объяснили, почему более 6-ти месяцев понадобилось для отправки на международную экспертизу «черных ящиков» сбитого в начале января 2020 года самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом пишет «Радио Свобода».

«Управление гражданской авиации и группа расследования катастроф, полностью соблюдая международные протоколы, расследовали аварию, и если бы вопрос коронавируса не влиял, черные ящики могли быть отправлены для расшифровки уже в первые дни», – сказал генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Мохаммад Шараф.

По его словам, в то время все рейсы на Европу были доступны только для того, чтобы вернуть соотечественников из европейских стран в Иран. Чиновник также напомнил, что Иран просил «европейцев, американцев и канадцев» предоставить необходимое оборудование для расшифровки, но «они не согласились».

«Но сейчас, с восстановлением рейсов, черные ящики направляются при первой же возможности», – сказал Шараф.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.