Катастрофа MH17: Нидерланды начали новое расследование

Нидерланды начали новое расследование по делу о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Однако, Российская Федерация пытается использовать его для пропаганды. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии «РБК-Украина».

17 июля российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

«Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "Буком" малайзийского Боинга», – пояснил Енин.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.